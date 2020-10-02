Дональд Трамп заразился коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Сегодня вечером Мелания Трамп и я получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно начнем карантин и процесс лечения. Мы пройдем через это вместе!» — написал Трамп. Ранее президент США сообщил, что сдал тест на коронавирус и самоизолировался после того, как его советница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.
Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения, сообщил CNN.
Ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер, сотрудник аппарата администрации президента и личный помощник Трампа Роберт О'Брайен