Дональд Трамп заразился коронавирусом

«Сегодня вечером Мелания Трамп и я получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно начнем карантин и процесс лечения. Мы пройдем через это вместе!» — написал Трамп. Ранее президент США сообщил, что сдал тест на коронавирус и самоизолировался после того, как его советница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.