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Дональд Трамп заразился коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня вечером Мелания Трамп и я получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно начнем карантин и процесс лечения. Мы пройдем через это вместе!» — написал Трамп. Ранее президент США сообщил, что сдал тест на коронавирус и самоизолировался после того, как его советница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.

Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения, сообщил CNN.

Ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер, сотрудник аппарата администрации президента и личный помощник Трампа Роберт О'Брайен

Ранее по теме: Трамп самоизолируется из-за коронавируса у его советницы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных