Минпросвещения запустило программу профобучения для пострадавших от COVID-19
Министерство просвещения совместно с ведомствами и региональными властями запустило проект по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию работников, которые пострадали от последствий пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства.
Принять участие в программе смогут выпускники колледжей и вузов, безработные и работники, находящиеся под риском увольнения. К концу 2020 г. планируется переобучить более 110 000 человек. Программа, по данным министерства, будет действовать во всех регионах России.
Регионы определили приоритетные профессии на рынке труда. Наибольшее число направлений переобучения — до 90 — открыто в Москве, Подмосковье, Тюменской, Свердловской, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане и Башкирии. Обучение пройдет на базе колледжей, добавили в Минпросвещения.
По данным Росстата, в августе 2020 г. уровень безработицы в России составил 6,4%. В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза – до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.