В России выявили более 9 000 новых случаях коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 9 412 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 194 643. Умерли за день 186 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 077. За сутки в России полностью выздоровели 6 054 человек. Общее число выздоровевших — 970 296 человек.