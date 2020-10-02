В России выявили более 9 000 новых случаях коронавируса за сутки

В России выявили более 9 000 новых случаях коронавируса за суткиВ Москве 2 704 новых заболевших
В России за сутки выявили 9 412 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 194 643. Умерли за день 186 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 077. За сутки в России полностью выздоровели 6 054 человек. Общее число выздоровевших — 970 296 человек.
Вчера, 1 октября, оперштаб сообщил о 8 945 новых случаев коронавируса. Более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявлено пятый день подряд.
В Москве за сутки выявлено 2 704 случая заражения коронавирусом, 1 157 пациентов выздоровели, 28 человек скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+302), Подмосковье (+244) Ростовская (+209) и Нижегородская (+191) области.
Москва лидирует из регионов по общему числу заболевших – 297 729. На втором месте – Московская область, где количество зараженных человек — 74 076. Санкт-Петербург находится на третьем месте по количеству зараженных– 43 608.