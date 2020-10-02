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В России выявили более 9 000 новых случаях коронавируса за сутки

В Москве 2 704 новых заболевших
Ведомости
Alexander Zemlianichenko / AP

В России за сутки выявили 9 412 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 194 643. Умерли за день 186 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 077. За сутки в России полностью выздоровели 6 054 человек. Общее число выздоровевших — 970 296 человек.

Вчера, 1 октября, оперштаб сообщил о 8 945 новых случаев коронавируса. Более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявлено пятый день подряд.

В Москве за сутки выявлено 2 704 случая заражения коронавирусом, 1 157 пациентов выздоровели, 28 человек скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+302), Подмосковье (+244) Ростовская (+209) и Нижегородская (+191) области.

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Москва лидирует из регионов по общему числу заболевших – 297 729. На втором месте – Московская область, где количество зараженных человек — 74 076. Санкт-Петербург находится на третьем месте по количеству зараженных– 43 608.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных