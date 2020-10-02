Песков оценил вероятность введения жестких ограничений из-за коронавируса

«Но что касается локдауна, то пока в настоящий момент это не обсуждается», — подчеркнул он. При этом представитель Кремля отметил, что введение самоизоляции и нерабочих недель является прерогативой не Кремля, а правительственного штаба. «Если говорить о самих цифрах, то да, действительно, они, к сожалению, растут достаточно быстро. Это требует определённой мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональном», — сказал Песков.