Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков оценил вероятность введения жестких ограничений из-за коронавируса

Ведомости

Введение в России жестких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса пока не обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведётся. Безусловно, штаб продолжает работать во главе с (вице-премьером Татьяной) Голиковой, все ведомства и регионы. Вы знаете, что и в регионах ведётся работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые принимались Москвой и были озвучены (мэром Москвы) Сергеем Семеновичем (Собяниным)», — сказал Песков в ответ на вопрос, представлен ли Кремлю какой-то план действий в связи со стремительным ростом числа заболевших, например, план нового локдауна.

«Но что касается локдауна, то пока в настоящий момент это не обсуждается», — подчеркнул он. При этом представитель Кремля отметил, что введение самоизоляции и нерабочих недель является прерогативой не Кремля, а правительственного штаба. «Если говорить о самих цифрах, то да, действительно, они, к сожалению, растут достаточно быстро. Это требует определённой мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональном», — сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Также Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.

Ранее по теме: В Москве из-за коронавируса приостановят работу учреждений допобразования

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных