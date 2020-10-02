Песков оценил вероятность введения жестких ограничений из-за коронавируса
Введение в России жестких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса пока не обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведётся. Безусловно, штаб продолжает работать во главе с (вице-премьером Татьяной) Голиковой, все ведомства и регионы. Вы знаете, что и в регионах ведётся работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые принимались Москвой и были озвучены (мэром Москвы) Сергеем Семеновичем (Собяниным)», — сказал Песков в ответ на вопрос, представлен ли Кремлю какой-то план действий в связи со стремительным ростом числа заболевших, например, план нового локдауна.
«Но что касается локдауна, то пока в настоящий момент это не обсуждается», — подчеркнул он. При этом представитель Кремля отметил, что введение самоизоляции и нерабочих недель является прерогативой не Кремля, а правительственного штаба. «Если говорить о самих цифрах, то да, действительно, они, к сожалению, растут достаточно быстро. Это требует определённой мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональном», — сказал Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Также Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.