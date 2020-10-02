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Закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро откроют 3 октября

Ведомости

Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от станции «Молодежная» до «Парка Победы», закрытый 26 сентября, откроют раньше запланированного срока — 3 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«Хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой #мосметро. Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы"», — написал Собянин.

Как пояснил мэр столицы, участок закрывали, чтобы проложить строительство тоннеля Большой кольцевой линии метро, в частности, там, где будет станция БКЛ «Кунцевская». «Когда тоннелепроходческий щит подходит близко к действующим линиям, нужно останавливать движение поездов. Это необходимо для безопасности пассажиров», — объяснил Собянин.

Изначально планировалось открыть участок 5 октября. В связи с закрытием участка для пассажиров недоступны станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы». При этом по маршруту организован проезд на бесплатных автобусах, а повторный вход в метро после поездки на них тоже бесплатный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных