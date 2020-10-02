Закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро откроют 3 октября

Изначально планировалось открыть участок 5 октября. В связи с закрытием участка для пассажиров недоступны станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы». При этом по маршруту организован проезд на бесплатных автобусах, а повторный вход в метро после поездки на них тоже бесплатный.