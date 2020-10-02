Закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро откроют 3 октября
Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от станции «Молодежная» до «Парка Победы», закрытый 26 сентября, откроют раньше запланированного срока — 3 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
«Хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой #мосметро. Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы"», — написал Собянин.
Как пояснил мэр столицы, участок закрывали, чтобы проложить строительство тоннеля Большой кольцевой линии метро, в частности, там, где будет станция БКЛ «Кунцевская». «Когда тоннелепроходческий щит подходит близко к действующим линиям, нужно останавливать движение поездов. Это необходимо для безопасности пассажиров», — объяснил Собянин.
Изначально планировалось открыть участок 5 октября. В связи с закрытием участка для пассажиров недоступны станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы». При этом по маршруту организован проезд на бесплатных автобусах, а повторный вход в метро после поездки на них тоже бесплатный.