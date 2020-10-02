Росстат сообщил о росте количества разводов в августе на 8,7%
Количество разводов в России в августе составило 57 994 — это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
В августе 2019 г. Росстат зафиксировал 53 376 развода.
Количество зарегистрированных браков в августе снизилось на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 116 921.
Ранее Росстат фиксировал увеличение разводов после снятия режима самоизоляции. В июне в стране зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, свидетельствует информация Росстата по демографическим показателям.
Это почти соответствует показателю июня 2019 г. и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.