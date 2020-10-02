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Росстат сообщил о росте количества разводов в августе на 8,7%

Ведомости

Количество разводов в России в августе составило 57 994 — это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. 

В августе 2019 г. Росстат зафиксировал 53 376 развода. 

Количество зарегистрированных браков в августе снизилось на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 116 921. 

Ранее Росстат фиксировал увеличение разводов после снятия режима самоизоляции. В июне в стране зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, свидетельствует информация Росстата по демографическим показателям.

Это почти соответствует показателю июня 2019 г. и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных