Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением воды у берегов Камчатки
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверочных мероприятий, организованных после сообщений о загрязнении воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на контроле ход и результаты проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Камчатского края по информации о загрязнении вод в районе Халактырского пляжа», — заявил он.
Ведомство приняло решение расширить территорию проверки, включив в нее бухты Большая и Малая, а также бухту Бабья, добавил он.
Ранее о наличии загрязняющих веществ в акватории Авачинского залива заявил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По словам министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, специалисты зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.
Позднее региональное управление СК России начало процессуальную проверку после сообщений о массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива.
В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, гибель морских животных произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника. Из-за попадания веществ вода изменила цвет, добавили в СК.
По информации ТАСС, загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.