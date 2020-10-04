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В Минпросвещения назвали число находящихся на карантине школ

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Около 3% российских школ находятся в данный момент на карантине, сообщил замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», — сказал он.

Басюк также уточнил, что половина из них закрылись на карантин по ОРВИ. Всего в России порядка 42 000 школ, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и в выработке всех методик, однако решение отправлять школьников на внеплановые каникулы в регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом должны принимать губернаторы.

Ранее по теме: Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных