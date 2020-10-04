В Минпросвещения назвали число находящихся на карантине школ
Около 3% российских школ находятся в данный момент на карантине, сообщил замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк в эфире радио «Комсомольская правда».
«Сегодня примерно 3% школ от общего количества находятся на карантине», — сказал он.
Басюк также уточнил, что половина из них закрылись на карантин по ОРВИ. Всего в России порядка 42 000 школ, добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и в выработке всех методик, однако решение отправлять школьников на внеплановые каникулы в регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом должны принимать губернаторы.