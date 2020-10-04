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На Камчатке объяснили гибель морских животных в прибрежных водах

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Выброс на берег морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке произошел из-за сильного шторма, однако погибли они не из-за этого, сообщила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

«С 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений, в сторону побережья. Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — приводятся ее слова на сайте правительства Камчатского края.

Полякова пояснила, что, вероятнее всего, сначала произошло загрязнение прибрежных вод, из-за которого погибли морские животные, а затем шторм вынес их на берег. Если бы шторма не случилось, животные остались бы разлагаться в толще воды, добавила она.

По словам эксперта, пока все указывает на то, что загрязнение произошло в придонном слое, поэтому пробы, взятые специалистами на поверхности воды, показали лишь незначительные превышения нормы содержания нефтепродуктов и фенола. Специалисты на следующей неделе намерены взять пробы на удалении от берега по всей толще воды, добавила она.

Как ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.

Позднее региональное управление СК России начало процессуальную проверку после сообщений о массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива.

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, гибель морских животных произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника. Из-за попадания веществ вода изменила цвет, добавили в СК.

По информации ТАСС, загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.

Ранее по теме: Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением воды у берегов Камчатки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных