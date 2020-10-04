На Камчатке объяснили гибель морских животных в прибрежных водах

«С 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений, в сторону побережья. Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — приводятся ее слова на сайте правительства Камчатского края.