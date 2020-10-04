На Камчатке объяснили гибель морских животных в прибрежных водах
Выброс на берег морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке произошел из-за сильного шторма, однако погибли они не из-за этого, сообщила начальник Камчатгидромета Вера Полякова.
«С 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений, в сторону побережья. Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — приводятся ее слова на сайте правительства Камчатского края.
Полякова пояснила, что, вероятнее всего, сначала произошло загрязнение прибрежных вод, из-за которого погибли морские животные, а затем шторм вынес их на берег. Если бы шторма не случилось, животные остались бы разлагаться в толще воды, добавила она.
По словам эксперта, пока все указывает на то, что загрязнение произошло в придонном слое, поэтому пробы, взятые специалистами на поверхности воды, показали лишь незначительные превышения нормы содержания нефтепродуктов и фенола. Специалисты на следующей неделе намерены взять пробы на удалении от берега по всей толще воды, добавила она.
Как ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.
Позднее региональное управление СК России начало процессуальную проверку после сообщений о массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива.
В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, гибель морских животных произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника. Из-за попадания веществ вода изменила цвет, добавили в СК.
По информации ТАСС, загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера.