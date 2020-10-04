Вирусолог заявил о возможном сохранении ограничений в России до 2022 года
Россия может сохранить частичные ограничения из-за распространения коронавируса еще на один-два года, заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в комментарии URA.RU.
«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», — заявил он.
При этом ученый усомнился в том, что власти станут вводить жесткие ограничительные меры, поскольку они, по его словам, погубят российскую экономику.
В России за минувшие сутки выявили 10 499 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 215 001. Умерли за день 107 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 358.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не обсуждается введение в стране жестких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
3 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом, включив в нее препараты арепливир и коронавир. Кроме того, будет организовано экспресс-тестирование на грипп для пациентов из групп риска, а также тех, кто проходит диагностику на коронавирус, добавил он.