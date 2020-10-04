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Вирусолог заявил о возможном сохранении ограничений в России до 2022 года

Ведомости

Россия может сохранить частичные ограничения из-за распространения коронавируса еще на один-два года, заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в комментарии URA.RU.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», — заявил он.

При этом ученый усомнился в том, что власти станут вводить жесткие ограничительные меры, поскольку они, по его словам, погубят российскую экономику.

В России за минувшие сутки выявили 10 499 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 215 001. Умерли за день 107 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 358.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не обсуждается введение в стране жестких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

3 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом, включив в нее препараты арепливир и коронавир. Кроме того, будет организовано экспресс-тестирование на грипп для пациентов из групп риска, а также тех, кто проходит диагностику на коронавирус, добавил он.

Ранее по теме: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных