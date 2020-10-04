Вирусолог заявил о возможном сохранении ограничений в России до 2022 года

3 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом, включив в нее препараты арепливир и коронавир. Кроме того, будет организовано экспресс-тестирование на грипп для пациентов из групп риска, а также тех, кто проходит диагностику на коронавирус, добавил он.