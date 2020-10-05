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Сын и сестра Мадуро сделают прививки от коронавируса российской вакциной

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Сын и старшая сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро сделают прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в рамках третьей фазы клинических испытаний, сообщил Associated Press со ссылкой на телевыступление Мадуро.

«Мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра объявил мне о своем решении сделать прививку российской вакциной, присоединиться к тесту, третьему и последнему из клинических испытаний «Спутник V». Моя старшая сестра Мария Тереза Мадуро, анестезиолог, ученый и исследователь, также объявила мне, что сделает прививку», — сказал Мадуро.

Издание отметило, что Венесуэла станет первой страной региона, в которой начнется третья фаза клинических испытаний вакцины. Участие в исследовании примут около 2000 человек. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз — в Непал и Египет. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что покупкой российской вакцины заинтересовались 27 стран.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 1 октября клинические испытания российской вакцины начнутся в первом зарубежном государстве — Белоруссии.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав также выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Центр Гамалеи раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных