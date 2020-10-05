Сын и сестра Мадуро сделают прививки от коронавируса российской вакциной

Издание отметило, что Венесуэла станет первой страной региона, в которой начнется третья фаза клинических испытаний вакцины. Участие в исследовании примут около 2000 человек. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз — в Непал и Египет. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что покупкой российской вакцины заинтересовались 27 стран.