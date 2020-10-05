Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

По его словам, такое же решение принято для Ульяновской области и Сахалина. Даты перехода на такой формат определит руководство этих регионов. «Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва», — сказал Басюк.