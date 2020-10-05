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Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Школы в Москве перейдут на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минпросвещения Виктор Басюк.

По его словам, такое же решение принято для Ульяновской области и Сахалина. Даты перехода на такой формат определит руководство этих регионов. «Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва», — сказал Басюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Также Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы.

Как сообщал в субботу столичный оперштаб, в Москве выявили 2884 новых случая коронавируса. За сутки госпитализировали 896 человек с COVID-19. Отмечалось, что на ИВЛ в больницах Москвы находятся 245 человек. В России уже второй день оперштаб сообщает о более 10000 новых случаях коронавируса. По данным на 5 октября, в стране зарегистрировали 10 888 новых заболевших. Из них 3 537 случаев в Москве.

Ранее по теме: В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных