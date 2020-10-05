Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса
Школы в Москве перейдут на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минпросвещения Виктор Басюк.
По его словам, такое же решение принято для Ульяновской области и Сахалина. Даты перехода на такой формат определит руководство этих регионов. «Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва», — сказал Басюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Также Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы.
Как сообщал в субботу столичный оперштаб, в Москве выявили 2884 новых случая коронавируса. За сутки госпитализировали 896 человек с COVID-19. Отмечалось, что на ИВЛ в больницах Москвы находятся 245 человек. В России уже второй день оперштаб сообщает о более 10000 новых случаях коронавируса. По данным на 5 октября, в стране зарегистрировали 10 888 новых заболевших. Из них 3 537 случаев в Москве.