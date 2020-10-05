Минпросвещения опровергло перевод школ на дистанционное обучение
Информация о переводе школ на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Баска, что школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционную учебу из-за распространения коронавируса.
«В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил в своем Instargam, что в школах региона будут объявлены каникулы с 12 по 18 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также рассматривается возможность дистанционной учебы в школах в течение недели после каникул.
В пресс-службе добавили, что «образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах и сведений об иных решений не поступало». В Минпросвещения подчеркнули, что около 0,3% школ в России приостановили занятия из-за повышения заболеваемости ОРВИ или коронавирусом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о школьных каникулах с 5 по 18 октября.