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Минпросвещения опровергло перевод школ на дистанционное обучение

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Информация о переводе школ на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Баска, что школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционную учебу из-за распространения коронавируса.

«В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил в своем Instargam, что в школах региона будут объявлены каникулы с 12 по 18 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также рассматривается возможность дистанционной учебы в школах в течение недели после каникул.

В пресс-службе добавили, что «образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах и сведений об иных решений не поступало». В Минпросвещения подчеркнули, что около 0,3% школ в России приостановили занятия из-за повышения заболеваемости ОРВИ или коронавирусом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о школьных каникулах с 5 по 18 октября.

Ранее по теме: Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных