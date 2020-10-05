Минпросвещения опровергло перевод школ на дистанционное обучение

В пресс-службе добавили, что «образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах и сведений об иных решений не поступало». В Минпросвещения подчеркнули, что около 0,3% школ в России приостановили занятия из-за повышения заболеваемости ОРВИ или коронавирусом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о школьных каникулах с 5 по 18 октября.