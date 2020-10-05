С отца экс-полковника Захарченко взыскали почти 3 млн рублей в пользу банка «МИА»
Мещанский суд Москвы удовлетворил иск о возмещении имущественного вреда банку «Московское ипотечное агентство» («МИА»), взыскав почти 3 млн руб. с осужденного отца бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд взыскал 2 млн 108 тыс. руб. солидарно с ответчиков Захарченко В. и Корьевкина В., также 3 млн 596 тысяч солидарно с Захарченко В. и Гриба С.», — сказали в суде.
Весной прошлого года Мещанский суд Москвы признал виновным Виктора Захарченко в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Позднее — в ноябре 2019 года — Мосгорсуд снизил срок наказания до 3 лет и девяти месяцев. К тому моменту он находился в СИЗО более трех лет, поэтому 30 марта он был отпущен в связи с истечением срока наказания.
По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководителем банка был Дмитрий Корьевкин, а затем Сергей Гриб. Корьевкин был приговорен к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в 900 000 руб.