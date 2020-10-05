С отца экс-полковника Захарченко взыскали почти 3 млн рублей в пользу банка «МИА»

Весной прошлого года Мещанский суд Москвы признал виновным Виктора Захарченко в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Позднее — в ноябре 2019 года — Мосгорсуд снизил срок наказания до 3 лет и девяти месяцев. К тому моменту он находился в СИЗО более трех лет, поэтому 30 марта он был отпущен в связи с истечением срока наказания.