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С отца экс-полковника Захарченко взыскали почти 3 млн рублей в пользу банка «МИА»

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Мещанский суд Москвы удовлетворил иск о возмещении имущественного вреда банку «Московское ипотечное агентство» («МИА»), взыскав почти 3 млн руб. с осужденного отца бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд взыскал 2 млн 108 тыс. руб. солидарно с ответчиков Захарченко В. и Корьевкина В., также 3 млн 596 тысяч солидарно с Захарченко В. и Гриба С.», — сказали в суде.

Весной прошлого года Мещанский суд Москвы признал виновным Виктора Захарченко в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Позднее — в ноябре 2019 года — Мосгорсуд снизил срок наказания до 3 лет и девяти месяцев. К тому моменту он находился в СИЗО более трех лет, поэтому 30 марта он был отпущен в связи с истечением срока наказания.

По версии следствия, Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство». Руководителем банка был Дмитрий Корьевкин, а затем Сергей Гриб. Корьевкин был приговорен к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в 900 000 руб.

Ранее по теме: Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных