Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева
В деле историка и руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева речь идет о «более чем серьезных обвинениях», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее срок пребывания Дмитриева в колонии строгого режима был увеличен с 3,5 до 13 лет.
«Мне по-прежнему нечего сказать. Вы знаете, что там фигурируют обвинения весьма и весьма серьезные, связанные с педофилией. Точной доказательной базой я не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях», – сказал Песков.
Дмитриева задержали в 2016 г. по подозрению в изготовлении порнографических материалов с использованием обнаженных фото приемной дочери, найденных у него в компьютере. До января 2018 г. он находился под стражей.
Сам историк объяснил снимки тем, что таким образом контролировал физическое развитие девочки по рекомендации врачей. Также Дмитриеву было предъявлено обвинение в хранении оружия. Этого он не отрицал. В апреле 2018 г. историка оправдали по делу о педофилии, но признали виновным в хранении оружия, приговорив к 2,5 годам заключения. С учетом того, что с 2018 г. Дмитриев находился в СИЗО, срок его заключения сократился до трех месяцев.
В июне 2018 г. Верховный суд Карелии отменил оправдательное решение, началось новое расследование. 22 июля Петрозаводский городской суд признал историка виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет колонии.