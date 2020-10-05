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Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева

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В деле историка и руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева речь идет о «более чем серьезных обвинениях», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее срок пребывания Дмитриева в колонии строгого режима был увеличен с 3,5 до 13 лет.

«Мне по-прежнему нечего сказать. Вы знаете, что там фигурируют обвинения весьма и весьма серьезные, связанные с педофилией. Точной доказательной базой я не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях», – сказал Песков.

Дмитриева задержали в 2016 г. по подозрению в изготовлении порнографических материалов с использованием обнаженных фото приемной дочери, найденных у него в компьютере. До января 2018 г. он находился под стражей.

Сам историк объяснил снимки тем, что таким образом контролировал физическое развитие девочки по рекомендации врачей. Также Дмитриеву было предъявлено обвинение в хранении оружия. Этого он не отрицал. В апреле 2018 г. историка оправдали по делу о педофилии, но признали виновным в хранении оружия, приговорив к 2,5 годам заключения. С учетом того, что с 2018 г. Дмитриев находился в СИЗО, срок его заключения сократился до трех месяцев.

В июне 2018 г. Верховный суд Карелии отменил оправдательное решение, началось новое расследование. 22 июля Петрозаводский городской суд признал историка виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет колонии.

Ранее по теме: Суд увеличил срок заключения историка Дмитриева почти в 4 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных