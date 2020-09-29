Суд увеличил срок заключения историка Дмитриева почти в 4 раза
Срок пребывания историка и руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева в колонии строгого режима увеличен с 3,5 до 13 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитриева Артема Черкасова.
«Оправдательный приговор был отменен с направлением на новое рассмотрение в городской суд, а по обвинительному приговору увеличили наказание с 3,5 года до 13 лет лишения свободы [в колонии строгого режима]» — приводит агентство слова адвоката.
Дмитриева задержали в 2016 г. по подозрению в изготовлении порнографических материалов с использованием обнаженных фото приемной дочери, найденных у него в компьютере. До января 2018 г. он находился под стражей. Сам историк объяснил снимки тем, что таким образом контролировал физическое развитие девочки по рекомендации врачей. Также Дмитриеву было предъявлено обвинение в хранении оружия. Этого он не отрицал. В апреле 2018 г. историка оправдали по делу о педофилии, но признали виновным в хранении оружия, приговорив к 2,5 годам заключения. С учетом того, что с 2018 г. Дмитриев находился в СИЗО, срок его заключения сократился до трех месяцев.
В июне 2018 г. Верховный суд Карелии отменил оправдательное решение, началось новое расследование. 22 июля Петрозаводский городской суд признал историка виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет колонии. Дмитриев известен исследованиями мест захоронений жертв сталинских политических репрессий.