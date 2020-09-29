Суд увеличил срок заключения историка Дмитриева почти в 4 раза

Дмитриева задержали в 2016 г. по подозрению в изготовлении порнографических материалов с использованием обнаженных фото приемной дочери, найденных у него в компьютере. До января 2018 г. он находился под стражей. Сам историк объяснил снимки тем, что таким образом контролировал физическое развитие девочки по рекомендации врачей. Также Дмитриеву было предъявлено обвинение в хранении оружия. Этого он не отрицал. В апреле 2018 г. историка оправдали по делу о педофилии, но признали виновным в хранении оружия, приговорив к 2,5 годам заключения. С учетом того, что с 2018 г. Дмитриев находился в СИЗО, срок его заключения сократился до трех месяцев.