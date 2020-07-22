Суд приговорил к 3,5 годам колонии руководителя карельского «Мемориала»

Дмитриев находится в СИЗО с 2018 г. Дело в отношении него расследуется повторно. Ранее его полностью оправдали по статье об изготовлении детской порнографии и по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признали виновным в незаконном хранении оружия. Правозащитника приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, но был учтен срок, который тот отбыл в следственном изоляторе, и в итоге срок сократился до трех месяцев. В июне 2018 г. оправдательный приговор отменил Верховный суд Карелии