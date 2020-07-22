Суд приговорил к 3,5 годам колонии руководителя карельского «Мемориала»Юрия Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью
Петрозаводский городской суд приговорил историка, руководителя отделения «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева к трем с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката. Прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет колонии.
Прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет колонии. Защита настаивала на оправдательном приговоре, не отрицая хранения части оружия у подзащитного.эта статья тоже есть в обвинении, помимо статей о педофилии. «Предварительно, срок наказания определен – 3 года 6 месяцев… Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», — сказал Ануфриев, не поясняя детали.
Дмитриев находится в СИЗО с 2018 г. Дело в отношении него расследуется повторно. Ранее его полностью оправдали по статье об изготовлении детской порнографии и по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признали виновным в незаконном хранении оружия. Правозащитника приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, но был учтен срок, который тот отбыл в следственном изоляторе, и в итоге срок сократился до трех месяцев. В июне 2018 г. оправдательный приговор отменил Верховный суд Карелии
Поводом для этого дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил в своем компьютере. Историк утверждал, что делал снимки по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие. «Мемориал» считает дело Дмитриева политическим.