В России разработают новый препарат от коронавируса
В России идет работа над препаратом от коронавируса на основе плазмы переболевших доноров, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров – это иммуноглобулин антиковидный – и для производства этого препарата, конечно же, будут использоваться материалы, плазма переболевших пациентов для того, чтобы выпускать уже высококонцентрированный препарат для введения тяжелобольным», – сказал Мурашко. Он добавил, что дефицита донорской крови в России нет.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Позже производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Умерли за день 117 пациентов, выздоровели 3 181 человек. Вчера, 4 октября, оперштаб сообщил о 10 499 новых заболевших. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев.