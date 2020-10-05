В России разработают новый препарат от коронавируса

«Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров – это иммуноглобулин антиковидный – и для производства этого препарата, конечно же, будут использоваться материалы, плазма переболевших пациентов для того, чтобы выпускать уже высококонцентрированный препарат для введения тяжелобольным», – сказал Мурашко. Он добавил, что дефицита донорской крови в России нет.