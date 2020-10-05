Иран подготовил план по урегулированию в Карабахе

«Иран подготовил подробный план в этом отношении, основанный на структуре, о которой я говорил, и он будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона», — сказал Хатибзаде. По его словам, Иран поддерживает контакты с обеими сторонами.