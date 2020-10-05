Иран подготовил план по урегулированию в Карабахе
Иран внимательно следит за развитием событий в Нагорном Карабахе и подготовил план по мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, передает агентство Mehr.
«Иран подготовил подробный план в этом отношении, основанный на структуре, о которой я говорил, и он будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона», — сказал Хатибзаде. По его словам, Иран поддерживает контакты с обеими сторонами.
«С самого начала конфликта Иран сказал обеим сторонам, что нельзя найти военное решение для разрешения многолетнего спора. Опять же, уважая территориальную целостность Азербайджана и необходимость вывода войск из оккупированных городов, мы подчеркиваем, что военный конфликт должен быть незамедлительно остановлен для начала всеобъемлющего политического диалога» — подчеркнул представитель иранского министерства.
Ранее страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция) призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.
Населенный армянами Нагорный Карабах в 1991 г. объявил себя независимой от Азербайджана республикой. Армения поддерживает НКР в экономическом и военном плане. После обострения конфликта Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании независимости НКР. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».