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Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщается на сайте МИД России.

«Подчеркнуто важное значение дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции», — говорится в сообщении. Министры выразили озабоченность в связи с обострением конфликта в регионе.

Стороны таке обсудили ситуацию, возникшую в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального. Лавров указал на неприемлемость попыток политизировать «дело Навального», в том числе на площадке ОЗХО. Он напомнил, что российская сторона до сих пор не получила ответа на переданный в Париж официальный запрос российской Генпрокуратуры.

Ранее страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция) призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.

Ранее по теме: Россия, Франция и США призывают остановить войну в Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных