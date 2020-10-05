Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщается на сайте МИД России.
«Подчеркнуто важное значение дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции», — говорится в сообщении. Министры выразили озабоченность в связи с обострением конфликта в регионе.
Стороны таке обсудили ситуацию, возникшую в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального. Лавров указал на неприемлемость попыток политизировать «дело Навального», в том числе на площадке ОЗХО. Он напомнил, что российская сторона до сих пор не получила ответа на переданный в Париж официальный запрос российской Генпрокуратуры.
Ранее страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция) призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.