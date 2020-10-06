Ученые обнаружили необычный цвет воды на дне реки на Камчатке
Ученые из Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыболовного хозяйства и океанографии обнаружили плотные образования и необычный цвет воды на дне реки Налычева, которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, сообщил врио главы НИИ Александр Варкентин.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. «На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — рассказал Варкентин (цитата по «РИА Новости»).
Ученые взяли пробы грунта и воды из реки. Их отправили в лабораторию Тихоокеанского филиала ВНИРО во Владивостоке и передали представителям СК, чтобы провести три независимых исследования и выяснить причины случившегося.
Министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков говорил, что специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.
По данным министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.