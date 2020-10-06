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Ученые обнаружили необычный цвет воды на дне реки на Камчатке

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Ученые из Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыболовного хозяйства и океанографии обнаружили плотные образования и необычный цвет воды на дне реки Налычева, которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, сообщил врио главы НИИ Александр Варкентин.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде. «На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — рассказал Варкентин (цитата по «РИА Новости»).

Ученые взяли пробы грунта и воды из реки. Их отправили в лабораторию Тихоокеанского филиала ВНИРО во Владивостоке и передали представителям СК, чтобы провести три независимых исследования и выяснить причины случившегося.

Министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков говорил, что специалисты зафиксировали превышение нормы содержания в воде нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов – в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям.

По данным министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению кислорода и массовой гибели животных.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, которые могут быть причастны к гибели животных.

Ранее по теме: Глава Минприроды высказался о причинах загрязнения воды на Камчатке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных