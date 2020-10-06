В России предложили ввести единый штраф за парковку на газонах

За мойку автомобилей в неположенных местах и «автохлам» на дорогах предлагается ввести штраф от 1000 до 3000 руб. Администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы госвласти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, «которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать», рассказала агентству член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.