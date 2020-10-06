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В России предложили ввести единый штраф за парковку на газонах

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В России могут ввести штраф за парковку на газонах. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проект статьи «Нарушения требований в области благоустройства территории» для Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним. Штраф за проезд по указанным объектам составит от 1 500 до 3 000 руб, говорится в проекте.

За мойку автомобилей в неположенных местах и «автохлам» на дорогах предлагается ввести штраф от 1000 до 3000 руб. Администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы госвласти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, «которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать», рассказала агентству член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Ранее по теме: В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных