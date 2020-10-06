В России предложили ввести единый штраф за парковку на газонах
В России могут ввести штраф за парковку на газонах. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проект статьи «Нарушения требований в области благоустройства территории» для Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним. Штраф за проезд по указанным объектам составит от 1 500 до 3 000 руб, говорится в проекте.
За мойку автомобилей в неположенных местах и «автохлам» на дорогах предлагается ввести штраф от 1000 до 3000 руб. Администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы госвласти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, «которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать», рассказала агентству член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.