Вирусолог описал характер второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, однако система здравоохранения к этому готова, сообщил «РИА Новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11 300. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — рассказал Альтштейн. По его словам, число новых случаев коронавируса в стране может расти еще не менее месяца, страна скоро выйдет на плато по заболеваемости.
«Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», — сказал Альтштейн. Он отметил, что цифры суточного прироста будут выше весенних.
30 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что выход на плато по заболеваемости коронавирусом в России может произойти через пару недель. Она добавила, что многое будет зависеть от того, насколько граждане будут соблюдать меры профилактики коронавируса, такие как ношение масок или соблюдение социальной дистанции.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса. Вчера, 5 октября, оперштаб сообщил о 10 888 новых случаях заражения. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая, когда было зарегистрировано 11 656 новых заболевших.