Вирусолог описал характер второй волны коронавируса в России

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11 300. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», — рассказал Альтштейн. По его словам, число новых случаев коронавируса в стране может расти еще не менее месяца, страна скоро выйдет на плато по заболеваемости.