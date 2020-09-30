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В Роспотребнадзоре спрогнозировали скорый выход на плато по коронавирусу

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Выход на плато по заболеваемости коронавирусом в России может произойти через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире «России 24». По ее словам, число новых случаев коронавируса, выявляемых в сутки, в течение этого периода не будет превышать 9 тыс.

«Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тысяч», — приводит слова Пшеничной «РИА Новости».

Она добавила, что многое будет зависеть от того, насколько граждане будут соблюдать меры профилактики коронавируса, такие как ношение маски или соблюдение социальной дистанции.

До этого Пшеничная рассказала «Интерфаксу», что при соблюдении всех мер профилактики коронавируса выход на плато произойдет в течение октября. Однако если в стране продолжится сильный рост заболеваемости, то власти могут возобновить действие некоторых ограничений.

В России за последние сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса, сообщал оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.

Ранее по теме: В России выявили 8 481 новый случай коронавируса за сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных