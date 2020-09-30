В Роспотребнадзоре спрогнозировали скорый выход на плато по коронавирусу

Выход на плато по заболеваемости коронавирусом в России может произойти через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире «России 24». По ее словам, число новых случаев коронавируса, выявляемых в сутки, в течение этого периода не будет превышать 9 тыс.