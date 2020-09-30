В Роспотребнадзоре спрогнозировали скорый выход на плато по коронавирусу
Выход на плато по заболеваемости коронавирусом в России может произойти через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире «России 24». По ее словам, число новых случаев коронавируса, выявляемых в сутки, в течение этого периода не будет превышать 9 тыс.
«Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тысяч», — приводит слова Пшеничной «РИА Новости».
Она добавила, что многое будет зависеть от того, насколько граждане будут соблюдать меры профилактики коронавируса, такие как ношение маски или соблюдение социальной дистанции.
До этого Пшеничная рассказала «Интерфаксу», что при соблюдении всех мер профилактики коронавируса выход на плато произойдет в течение октября. Однако если в стране продолжится сильный рост заболеваемости, то власти могут возобновить действие некоторых ограничений.
В России за последние сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса, сообщал оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.