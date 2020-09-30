В Роспотребнадзоре допустили возвращение коронавирусных ограничений
Новые ограничения могут быть введены в России, если продолжится рост заболеваемости коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — сказала Пшеничная. Если соблюдать действующие санитарные требования, ужесточение ограничительных мер может не понадобиться, отметила она.
«При соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции, рекомендованных Роспотребнадзором, прекращение роста заболеваемости (выход на плато) произойдет в течение октября», — подчеркнула Пшеничная.
Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса. Она отметила, что для введения новых ограничений нужен значимый ежесуточный прирост заболеваемости. Резкий рост числа новых случаев коронавируса, по ее словам, может быть связан со вспышкой заболеваемости в одном из учреждений, например, больнице.
По данным оперштаба, в России за сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса. Вчера, 28 сентября, оперштаб сообщил о 8 232 новых заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722.