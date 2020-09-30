В Роспотребнадзоре допустили возвращение коронавирусных ограничений

Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса. Она отметила, что для введения новых ограничений нужен значимый ежесуточный прирост заболеваемости. Резкий рост числа новых случаев коронавируса, по ее словам, может быть связан со вспышкой заболеваемости в одном из учреждений, например, больнице.