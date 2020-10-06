Путин оценил рост средней продолжительности жизни в России
Средняя продолжительность жизни в России за 10 лет выросла более чем на 4,5 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 гг. — более 4,5 лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику, чтобы, как и планируется, число тех, кто ведет активный, спортивный образ жизни, к 2024 году достигло 55%, а к 2030 г. — 70%», — сказал Путин.
Принципиально важно, чтобы за этими цифрами стояло качество. Регулярные занятия физической культурой, по его словам, должны стать не просто «хорошей модой», а «устойчивой привычкой, естественной нормой, образом жизни большинства людей в нашем обществе». Количество регулярно занимающихся спортом россиян выросло с 2009 г. в 2,5 раза — до 50 млн человек, подчеркнул президент.
В апреле пресс-служба Минздрава сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума в 2019 г. и составила 73,4 года. В ведомстве рост продолжительности жизни связывают со снижением смертности россиян трудоспособного возраста. Этот показатель упал на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. К 2024 г. ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет — это одна из национальных целей развития России, определенных президентом Владимиром Путиным в 2018 г. К 2030 г. россияне должны в среднем жить по 80 лет, поручил президент.