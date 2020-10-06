Путин оценил рост средней продолжительности жизни в России

В апреле пресс-служба Минздрава сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума в 2019 г. и составила 73,4 года. В ведомстве рост продолжительности жизни связывают со снижением смертности россиян трудоспособного возраста. Этот показатель упал на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. К 2024 г. ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет — это одна из национальных целей развития России, определенных президентом Владимиром Путиным в 2018 г. К 2030 г. россияне должны в среднем жить по 80 лет, поручил президент.