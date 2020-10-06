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Путин оценил рост средней продолжительности жизни в России

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Средняя продолжительность жизни в России за 10 лет выросла более чем на 4,5 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 гг. — более 4,5 лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику, чтобы, как и планируется, число тех, кто ведет активный, спортивный образ жизни, к 2024 году достигло 55%, а к 2030 г. — 70%», — сказал Путин.

Принципиально важно, чтобы за этими цифрами стояло качество. Регулярные занятия физической культурой, по его словам, должны стать не просто «хорошей модой», а «устойчивой привычкой, естественной нормой, образом жизни большинства людей в нашем обществе». Количество регулярно занимающихся спортом россиян выросло с 2009 г. в 2,5 раза — до 50 млн человек, подчеркнул президент.

В апреле пресс-служба Минздрава сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума в 2019 г. и составила 73,4 года. В ведомстве рост продолжительности жизни связывают со снижением смертности россиян трудоспособного возраста. Этот показатель упал на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. К 2024 г. ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет — это одна из национальных целей развития России, определенных президентом Владимиром Путиным в 2018 г. К 2030 г. россияне должны в среднем жить по 80 лет, поручил президент.

Ранее по теме: Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных