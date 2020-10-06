Навальный дал интервью Дудю после госпитализации

Навальный потерял сознание 20 августа, когда летел из Томска в Москву. В связи с ухудшением его состояния самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, его доставили в местную больницу. По утверждению омских врачей, они боролись за его жизнь 44 часа и отказывались дать разрешение перевезти пациента в Германию из-за его тяжелого состояния. Сам Навальный убежден, что доктора ждали, когда из его организма исчезнут следы яда.