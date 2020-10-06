Навальный дал интервью Дудю после госпитализации
Основатель ФБК Алексей Навальный, который с 20 августа по 7 сентября находился в коме и до сих пор продолжает лечение в Германии, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. В съемках видео также приняла участие жена Навального Юлия.
В ходе беседы Навальный объяснил, почему убежден, что причиной резкого ухудшения состояния его здоровья в конце августа стало отравление ядом из группы «Новичок» и что к этому имеет отношение президент России Владимир Путин. Кроме того, Навальный поделился ощущениями, которые испытывал перед тем, как потерять сознание.
«Это, может, звучит странно. Наиболее близкое описание — это дементор в "Гарри Поттере". Роулинг пишет, что дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит. Вот абсолютно не больно. Но главное, поглощающее тебя ощущение — ''я сейчас умру''» — рассказал основатель ФБК.
Также Навальный вкратце высказался о своих впечатлениях от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая посетила его в берлинской клинике «Шарите». Говоря о лечении в ФРГ основатель ФБК отметил, что оно может занять еще пару месяцев.
Навальный потерял сознание 20 августа, когда летел из Томска в Москву. В связи с ухудшением его состояния самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, его доставили в местную больницу. По утверждению омских врачей, они боролись за его жизнь 44 часа и отказывались дать разрешение перевезти пациента в Германию из-за его тяжелого состояния. Сам Навальный убежден, что доктора ждали, когда из его организма исчезнут следы яда.
Навального доставили в берлинскую «Шарите» 22 августа. Немецкие медики заявили о его отравлении «Новичком». Это подтвердили специалисты из Франции и Швеции, которые также исследовали анализы основателя ФБК. Навальный стал постепенно приходить в сознание 7 сентября. 23 сентября его выписали из стационара клиники.