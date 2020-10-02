Врачи Омска назвали оскорбительными слова Навального после выписки

Врачи Омска отметили, что именно благодаря их действиям жизнь Навального была спасена и сейчас он «быстрыми темпами» идет на поправку. Они напомнили, что боролись за жизнь основателя ФБК в течение 44 часов «в очень непростой психологической обстановке». Также медики осудили попытки сторонников Навального «очернить тех, кто спас ему жизнь». Они заявили, что оппозиционеру был поставлен «политический» диагноз, который никак не связан с медициной.