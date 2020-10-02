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Врачи Омска назвали оскорбительными слова Навального после выписки

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Омские врачи назвали оскорблением всей омской медицины слова основателя ФБК Алексея Навального о том, что в момент госпитализации 20 августа ему не была оказана адекватная медицинская помощь. Заявление омского областного отделения профсоюза работников здравоохранения России опубликовано на его официальном сайте.

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», — сказано в заявлении.

Врачи Омска отметили, что именно благодаря их действиям жизнь Навального была спасена и сейчас он «быстрыми темпами» идет на поправку. Они напомнили, что боролись за жизнь основателя ФБК в течение 44 часов «в очень непростой психологической обстановке». Также медики осудили попытки сторонников Навального «очернить тех, кто спас ему жизнь». Они заявили, что оппозиционеру был поставлен «политический» диагноз, который никак не связан с медициной.

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Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». 

Сам Навальный заявил, что к его отравлению имеет отношение президент России Владимир Путин, а омские врачи врали в своих диагнозах. При этом основатель ФБК поблагодарил пилотов, которые экстренно посадили самолет в Омске, и сотрудников медицинской службы аэропорта и врачей, которые оказали ему первую помощь и сразу заявили о токсическом отравлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает «абсолютно оскорбительными и неприемлемыми» ряд высказываний Навального. Песков также подчеркнул, что обвинения оппозиционера в адрес главы российского государства безосновательны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных