Врачи Омска назвали оскорбительными слова Навального после выписки
Омские врачи назвали оскорблением всей омской медицины слова основателя ФБК Алексея Навального о том, что в момент госпитализации 20 августа ему не была оказана адекватная медицинская помощь. Заявление омского областного отделения профсоюза работников здравоохранения России опубликовано на его официальном сайте.
«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», — сказано в заявлении.
Врачи Омска отметили, что именно благодаря их действиям жизнь Навального была спасена и сейчас он «быстрыми темпами» идет на поправку. Они напомнили, что боролись за жизнь основателя ФБК в течение 44 часов «в очень непростой психологической обстановке». Также медики осудили попытки сторонников Навального «очернить тех, кто спас ему жизнь». Они заявили, что оппозиционеру был поставлен «политический» диагноз, который никак не связан с медициной.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Сам Навальный заявил, что к его отравлению имеет отношение президент России Владимир Путин, а омские врачи врали в своих диагнозах. При этом основатель ФБК поблагодарил пилотов, которые экстренно посадили самолет в Омске, и сотрудников медицинской службы аэропорта и врачей, которые оказали ему первую помощь и сразу заявили о токсическом отравлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает «абсолютно оскорбительными и неприемлемыми» ряд высказываний Навального. Песков также подчеркнул, что обвинения оппозиционера в адрес главы российского государства безосновательны.