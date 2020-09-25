Навальный поблагодарил пилотов и врачей «скорой» в Омске

Основатель ФБК заявил, что, по одной из версий, план организаторов отравления состоял в том, что ему станет плохо в самолете и он умрет на борту, так как медицинская помощь будет недоступна. «Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т. д., а сразу четко сказали: «это токсическое отравление» и зафигачили мне дозу атропина», – объяснил Навальный на своей странице в Instagram.