Навальный поблагодарил пилотов и врачей «скорой» в Омске
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный поблагодарил пилотов самолета, которые после ухудшения его состояния экстренно посадили самолет в Омске, сотрудников медицинской службы аэропорта и врачей, которые оказали ему первую помощь.
Основатель ФБК заявил, что, по одной из версий, план организаторов отравления состоял в том, что ему станет плохо в самолете и он умрет на борту, так как медицинская помощь будет недоступна. «Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т. д., а сразу четко сказали: «это токсическое отравление» и зафигачили мне дозу атропина», – объяснил Навальный на своей странице в Instagram.
«Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», – написал основатель ФБК. Он отметил, что эти люди «сыграли ключевую роль» в его судьбе и подарили ему дополнительные 15–20 часов жизни.
Ранее основатель ФБК поблагодарил врачей берлинской клиники «Шарите», откуда он был выписан 23 сентября.
20 августа Алексей Навальный был госпитализирован из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь. Местные специалисты предположили, что последовавшая за потерей сознания кома стала следствием нарушения обмена веществ. Они отвергли версию с отравлением, так как не обнаружили в анализах пациента следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок».