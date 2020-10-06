ОКР назвал задачу сборной России на Олимпиадах в 2028 и 2030 годах

Исполком WADA 9 декабря 2019 г. единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.