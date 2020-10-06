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ОКР назвал задачу сборной России на Олимпиадах в 2028 и 2030 годах

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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) поставил перед сборной задачу занять первое место в командном зачете на Олимпийских играх в 2028 и 2030 гг., сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Исполком ОКР счел возможным предложить федерациям подумать о возможных подходах к повышению по эффективности нашей общей работы. Одним из целевых показателей реализации стратегии является завоевание первого места в неофициальном командном зачете на Играх 2028 и 2030 гг.», — сказал Поздняков на совещании с президентом России Владимиром Путиным, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

По его словам, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, Олимпийский комитет продолжает плановую подготовку к летней Олимпиаде в Токио и зимней в Пекине.

На состоявшихся в 2016 г. летних Олимпийских играх сборная России заняла четвертое место в командном зачете. До зимней Олимпиады в 2018 г. Россия не была допущена решением Международного олимпийского комитета (МОК), российские спортсмены выступали под олимпийским флагом.

В конце марта МОК и организационный комитет Олимпиады в Токио объявили о переносе игр на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Зимняя Олимпиада в Пекине состоится в феврале 2022 г.

Исполком WADA 9 декабря 2019 г. единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных