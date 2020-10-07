Эксперт предупредил о росте случаев COVID-19 в России в течение 2-3 недель
Рост заболеваемости коронавирусом будет регистрироваться еще две-три недели, к концу октября ситуация должна стабилизироваться, сообщил ТАСС со ссылкой на главврача медицинского центра «Лидер медицины», врача-педиатра, инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова.
«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — рассказал Тимаков. По его словам,
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 октября, за сутки в России число случаев заражения выросло на 11 615 — до 1 237 504. За весь период от коронавируса вылечились 988 576 человек, зарегистрировано 21 663 смерти. Показатель прироста заболеваемости 6 октября стал максимальным с 11 мая, когда было выявлено 11 656 случаев заражения.