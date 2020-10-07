Эксперт предупредил о росте случаев COVID-19 в России в течение 2-3 недель

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 октября, за сутки в России число случаев заражения выросло на 11 615 — до 1 237 504. За весь период от коронавируса вылечились 988 576 человек, зарегистрировано 21 663 смерти. Показатель прироста заболеваемости 6 октября стал максимальным с 11 мая, когда было выявлено 11 656 случаев заражения.