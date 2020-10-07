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Эксперт предупредил о росте случаев COVID-19 в России в течение 2-3 недель

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Рост заболеваемости коронавирусом будет регистрироваться еще две-три недели, к концу октября ситуация должна стабилизироваться, сообщил ТАСС со ссылкой на главврача медицинского центра «Лидер медицины», врача-педиатра, инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — рассказал Тимаков. По его словам,

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 6 октября, за сутки в России число случаев заражения выросло на 11 615 — до 1 237 504. За весь период от коронавируса вылечились 988 576 человек, зарегистрировано 21 663 смерти. Показатель прироста заболеваемости 6 октября стал максимальным с 11 мая, когда было выявлено 11 656 случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных