В России начались клинические испытания третьей вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, начались в Новосибирске, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Мы 6 октября начали клинические испытания нашей вакцины в Новосибирске. Рассчитываем закончить первую и вторую фазы испытаний в ноябре, и, если все будет успешно, перейдем к третьей фазе», — сказал Ишмухаметов.
Гендиректор центра Чумакова пояснил, что разработанная вакцина является цельновирионной инактивированной, как и большинство вакцин в мире. Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть они даются «в очень щадящей дозе» для добровольцев. Ишмухаметов добавил, что количество осложнений при использовании такой вакцины минимально.
Ранее сообщалось, что Минздрав выдал научному центру Чумакова разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса. Испытания вакцины пройдут в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске с участием 3000 добровольцев.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата.