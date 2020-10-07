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Детский омбудсмен Кузнецова переболела COVID-19

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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что переболела коронавирусной инфекцией в легкой форме. Вместе с ней переболела вся ее семья.

«Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети», — цитирует «РИА Новости» Кузнецову. По ее словам, она понимала, что они могут заболеть в связи с тем, что ее муж — священник, а они находятся в храмах без средств защиты. Поэтому своих пожилых родственников Кузнецова отправила проживать в другое место.

Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину, омбудсмен заявила, что ей уже поздно. Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье из-за маленького ребенка строго соблюдают меры предосторожности.

Кузнецова в мае родила седьмого ребенка. Она стала уполномоченным при президенте по правам ребенка 9 сентября 2016 г., сменив на этом посту Павла Астахова. В январе 2019 г. президент России Владимир Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом сроком на пять лет.

Ранее по теме: Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных