Детский омбудсмен Кузнецова переболела COVID-19

«Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети», — цитирует «РИА Новости» Кузнецову. По ее словам, она понимала, что они могут заболеть в связи с тем, что ее муж — священник, а они находятся в храмах без средств защиты. Поэтому своих пожилых родственников Кузнецова отправила проживать в другое место.