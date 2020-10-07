Детский омбудсмен Кузнецова переболела COVID-19
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что переболела коронавирусной инфекцией в легкой форме. Вместе с ней переболела вся ее семья.
«Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети», — цитирует «РИА Новости» Кузнецову. По ее словам, она понимала, что они могут заболеть в связи с тем, что ее муж — священник, а они находятся в храмах без средств защиты. Поэтому своих пожилых родственников Кузнецова отправила проживать в другое место.
Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину, омбудсмен заявила, что ей уже поздно. Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье из-за маленького ребенка строго соблюдают меры предосторожности.
Кузнецова в мае родила седьмого ребенка. Она стала уполномоченным при президенте по правам ребенка 9 сентября 2016 г., сменив на этом посту Павла Астахова. В январе 2019 г. президент России Владимир Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом сроком на пять лет.