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«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку

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«Союзмультфильм» совместно со студией Yellow, Black and White и телеканалами «Россия 1» и СТС снимут полнометражную семейную комедию под рабочим названием «Чебурашка», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Съемки фильма начнутся в 2021 году.

«По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке. Сценарий создают авторы трилогии "Последний богатырь" во главе с Виталием Шляппо», — сказали в пресс-службе.

Режиссером картины будет Дмитрий Дьяченко, который снимал фантастический блокбастер «Последний богатырь», а также «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже». Главного героя — Чебурашку — создадут с применением современных компьютерных технологий и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.

В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма «Чебурашка» режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных