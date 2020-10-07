«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку
«По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке. Сценарий создают авторы трилогии "Последний богатырь" во главе с Виталием Шляппо», — сказали в пресс-службе.
Режиссером картины будет Дмитрий Дьяченко, который снимал фантастический блокбастер «Последний богатырь», а также «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже». Главного героя — Чебурашку — создадут с применением современных компьютерных технологий и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.
В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма «Чебурашка» режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права.