«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку

Режиссером картины будет Дмитрий Дьяченко, который снимал фантастический блокбастер «Последний богатырь», а также «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже». Главного героя — Чебурашку — создадут с применением современных компьютерных технологий и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.