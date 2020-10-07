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Защита Голунова опровергла информацию о следах амфетамина в его крови

Ведомости

Адвокат журналиста Ивана Годунова Сергей Бадамшин опроверг информацию о следах амфетамина в крови журналиста.

«Вранье», — написал Бадамшин в своем телеграм-канале. Адвокат пояснил, что следы амфетамина были найдены в лабораторном пробнике, который сравнивали с образцом крови журналиста. В его крови обнаружили кофеин, теобромин и никотинамид. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в образце крови Голунова обнаружили следы амфитамина.

Задержание Голунова проходило в июне 2019 г. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова были сняты обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских.

По данным следствия, оперативные сотрудники подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным.

Ранее по теме: Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных