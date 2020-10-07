Защита Голунова опровергла информацию о следах амфетамина в его крови
Адвокат журналиста Ивана Годунова Сергей Бадамшин опроверг информацию о следах амфетамина в крови журналиста.
«Вранье», — написал Бадамшин в своем телеграм-канале. Адвокат пояснил, что следы амфетамина были найдены в лабораторном пробнике, который сравнивали с образцом крови журналиста. В его крови обнаружили кофеин, теобромин и никотинамид. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в образце крови Голунова обнаружили следы амфитамина.
Задержание Голунова проходило в июне 2019 г. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова были сняты обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских.
По данным следствия, оперативные сотрудники подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным.