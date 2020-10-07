Защита Голунова опровергла информацию о следах амфетамина в его крови

«Вранье», — написал Бадамшин в своем телеграм-канале. Адвокат пояснил, что следы амфетамина были найдены в лабораторном пробнике, который сравнивали с образцом крови журналиста. В его крови обнаружили кофеин, теобромин и никотинамид. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в образце крови Голунова обнаружили следы амфитамина.