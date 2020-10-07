Промышленникам Москвы предложат перевести административный персонал на удаленку
Промышленным предприятиям Москвы предложат перевести на удаленку сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом заявил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.
«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. Но мы понимаем, что есть такие отрасли, как пищевая промышленность, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве и, конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», — сказал он (цитата по ТАСС).
С 28 сентября сроком на месяц в Москве действует домашний режим для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября отправлены на продленные каникулы, у них, равно как и у пенсионеров, с 9 октября заблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте.
Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет, а также предписали передать данные социальных карт, проездных, а также номеров машин и телефонов московским властям тех, кто переведен на дистанционную работу. 6 октября число зараженных, как признала заммэра Москвы Анастасия Ракова, достигло пиковых значений середины весны.
За последние сутки, по данным на 7 октября, в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, сообщал оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 248 619. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек, 202 человека умерли. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.
В Москве за сутки выявлено 3229 случаев заражения коронавирусом, 1 262 пациентоа выздоровели, 41 человек умер. Всего в столице зафиксировано 314 788 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+456), Подмосковье (+395), Ростовская (+255) и Нижегородская области (+227).