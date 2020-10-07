Промышленникам Москвы предложат перевести административный персонал на удаленку

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. Но мы понимаем, что есть такие отрасли, как пищевая промышленность, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве и, конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», — сказал он (цитата по ТАСС).