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Промышленникам Москвы предложат перевести административный персонал на удаленку

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Промышленным предприятиям Москвы предложат перевести на удаленку сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом заявил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. Но мы понимаем, что есть такие отрасли, как пищевая промышленность, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве и, конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», — сказал он (цитата по ТАСС).

С 28 сентября сроком на месяц в Москве действует домашний режим для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября отправлены на продленные каникулы, у них, равно как и у пенсионеров, с 9 октября заблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте.

Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет, а также предписали передать данные социальных карт, проездных, а также номеров машин и телефонов московским властям тех, кто переведен на дистанционную работу. 6 октября число зараженных, как признала заммэра Москвы Анастасия Ракова, достигло пиковых значений середины весны.

За последние сутки, по данным на 7 октября, в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, сообщал оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 248 619. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек, 202 человека умерли. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

В Москве за сутки выявлено 3229 случаев заражения коронавирусом, 1 262 пациентоа выздоровели, 41 человек умер. Всего в столице зафиксировано 314 788 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+456), Подмосковье (+395), Ростовская (+255) и Нижегородская области (+227).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных