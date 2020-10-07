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Власти назвали причину недомогания 13 школьников в Псковской области

Ведомости

13 школьников почувствовали себя плохо во время школьной линейки в Великих Луках из-за волнительности мероприятия, заявила начальник Управления образования Администрации города Татьяна Лозницкая.

«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно», — заявила Лозницкая.

По ее словам, учителя также подходили к детям и спрашивали, как они себя чувствуют, «а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии». По мнению Лозницкой, детям могло показаться, что их взволнованность вызвана проблемами со здоровьем, а не торжественностью момента. Лозницкая добавила, что, «по её мнению, всё произошедшее – это стечение обстоятельств, а высказывать версии про отравление можно только имея для этого основания».

Начальник управления образования рассказала, что дети «в хорошем настроении, улыбающиеся, выглядят хорошо», скоро они будут выписаны из больницы.

Ранее пресс-служба администрации Псковской области сообщила, что во время торжественной линейки в школе в Великих Луках три ребенка потеряли сознание, еще десять пожаловались на плохое самочувствие. Руководитель комитета образования Александр Седунов рассказал, что на плохое состояние пожаловались дети разных возрастов из разных классов.

Ранее по теме: В Псковской области 13 школьникам стало плохо во время линейки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных