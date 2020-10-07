Власти назвали причину недомогания 13 школьников в Псковской области

По ее словам, учителя также подходили к детям и спрашивали, как они себя чувствуют, «а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии». По мнению Лозницкой, детям могло показаться, что их взволнованность вызвана проблемами со здоровьем, а не торжественностью момента. Лозницкая добавила, что, «по её мнению, всё произошедшее – это стечение обстоятельств, а высказывать версии про отравление можно только имея для этого основания».