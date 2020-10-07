Власти назвали причину недомогания 13 школьников в Псковской области
13 школьников почувствовали себя плохо во время школьной линейки в Великих Луках из-за волнительности мероприятия, заявила начальник Управления образования Администрации города Татьяна Лозницкая.
«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно», — заявила Лозницкая.
По ее словам, учителя также подходили к детям и спрашивали, как они себя чувствуют, «а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии». По мнению Лозницкой, детям могло показаться, что их взволнованность вызвана проблемами со здоровьем, а не торжественностью момента. Лозницкая добавила, что, «по её мнению, всё произошедшее – это стечение обстоятельств, а высказывать версии про отравление можно только имея для этого основания».
Начальник управления образования рассказала, что дети «в хорошем настроении, улыбающиеся, выглядят хорошо», скоро они будут выписаны из больницы.
Ранее пресс-служба администрации Псковской области сообщила, что во время торжественной линейки в школе в Великих Луках три ребенка потеряли сознание, еще десять пожаловались на плохое самочувствие. Руководитель комитета образования Александр Седунов рассказал, что на плохое состояние пожаловались дети разных возрастов из разных классов.