Чубайс заразился коронавирусом
«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал он. По его словам, компания продолжает работать на удаленке.
«Лишний раз убедился в правильности этого решения», — подчеркнул Чубайс, добавив, что нельзя недооценивать опасность распространения коронавируса.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 699 человек, умерли — 202. Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаях коронавируса.