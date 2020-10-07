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Чубайс заразился коронавирусом

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Председатель правления ГК «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook сообщил, что заразился коронавирусом.

«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал он. По его словам, компания продолжает работать на удаленке.

«Лишний раз убедился в правильности этого решения», — подчеркнул Чубайс, добавив, что нельзя недооценивать опасность распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 699 человек, умерли — 202. Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаях коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных