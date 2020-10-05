У пресс-секретаря Белого дома выявили коронавирус

2 октября президент США Дональд Трамп заявил о том, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. После этого предвыборный штаб главы Белого дома принял решение перенести или провести онлайн часть мероприятий. Трамп заявил, что отправится на лечение в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 3 октября Макинэни сообщила, что Трамп чувствует себя хорошо.