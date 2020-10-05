У пресс-секретаря Белого дома выявили коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила в Twitter, что она сдала положительный тест на коронавирус.
«В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными при отсутствии симптомов», — написала Макинэни.
2 октября президент США Дональд Трамп заявил о том, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. После этого предвыборный штаб главы Белого дома принял решение перенести или провести онлайн часть мероприятий. Трамп заявил, что отправится на лечение в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 3 октября Макинэни сообщила, что Трамп чувствует себя хорошо.
По данным университета Джонса Хопкинса на 5 октября, в мире коронавирус выявлен у 35 238 623 жителей. Из них больше всего в США — 7 419 594. В России, по данным оперштаба, число заражений достигло 1 225 889, количество смертельных случаев — 21 475. Всего от COVID-19 скончались 1 038 027 жителей планеты.