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Врач рассказал о лечении заразившегося коронавирусом Трампа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, заразившийся ранее коронавирусом, чувствует себя хорошо, он начал принимать противовирусный препарат «Ремдесивир», сообщил лечащий врач президента Шон Конли. Текст его заявления опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в Twitter.

«Этим вечером я рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо. Ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами, мы решили начать лечение препаратом "Ремдесивир". Он принял первую дозу препарата и отдыхает», — сообщил он.

Ранее Трамп в видеообращении поблагодарил американцев за поддержку и сообщил, что отравляется на прохождение лечения в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Трамп заявил о том, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом 2 октября. После этого предвыборный штаб Трампа принял решение перенести или провести онлайн часть мероприятий.

Участвовавший ранее с Трампом в очных теледебатах кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Президент России Владимир Путин направил американскому президенту Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от коронавируса, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

Ранее по теме: Штаб Трампа перенес предвыборные мероприятия после его заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных