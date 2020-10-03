Врач рассказал о лечении заразившегося коронавирусом Трампа

«Этим вечером я рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо. Ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами, мы решили начать лечение препаратом "Ремдесивир". Он принял первую дозу препарата и отдыхает», — сообщил он.