Врач рассказал о лечении заразившегося коронавирусом Трампа
Президент США Дональд Трамп, заразившийся ранее коронавирусом, чувствует себя хорошо, он начал принимать противовирусный препарат «Ремдесивир», сообщил лечащий врач президента Шон Конли. Текст его заявления опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в Twitter.
«Этим вечером я рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо. Ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами, мы решили начать лечение препаратом "Ремдесивир". Он принял первую дозу препарата и отдыхает», — сообщил он.
Ранее Трамп в видеообращении поблагодарил американцев за поддержку и сообщил, что отравляется на прохождение лечения в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Трамп заявил о том, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом 2 октября. После этого предвыборный штаб Трампа принял решение перенести или провести онлайн часть мероприятий.
Участвовавший ранее с Трампом в очных теледебатах кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Президент России Владимир Путин направил американскому президенту Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от коронавируса, сообщала ранее пресс-служба Кремля.