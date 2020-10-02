Штаб Трампа перенес предвыборные мероприятия после его заражения коронавирусом

Трамп заявил о том, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом 2 октября. Американский лидер пообещал самоизолироваться и немедленно начать лечение. Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения. Президент России Владимир Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления.