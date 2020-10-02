Штаб Трампа перенес предвыборные мероприятия после его заражения коронавирусом
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа перенесет или переведет онлайн часть мероприятий после его заражения коронавирусом, заявил глава штаба Билл Степьен, передает Fox News.
«Все ранее анонсированные предвыборные мероприятия с участием президента находятся в процессе переноса онлайн или временно откладываются», — сказал Степьен. Это также касается мероприятий, в которых должны были быть задействованы члены семьи Трампа. Решение о проведении всех остальных событий будет приниматься отдельно.
Новые даты ранее назначенных мероприятий будут озвучены Белым домом в ближайшие дни. Вице-президент США Майк Пенс, у которого результат теста на коронавирус отказался отрицательным, продолжит участие во всех запланированных предвыборных мероприятиях.
Трамп заявил о том, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом 2 октября. Американский лидер пообещал самоизолироваться и немедленно начать лечение. Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения. Президент России Владимир Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления.
Участвовавший ранее с Трампом в очных теледебатах кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.