Врач Байдена сообщил о результатах его теста на коронавирус

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе со своей супругой Меланией заразился коронавирусом. Американский лидер пообещал самоизолироваться и немедленно начать лечение. Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения. Президент России Владимир Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления.