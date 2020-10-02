Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Врач Байдена сообщил о результатах его теста на коронавирус

Ведомости

Тест кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на коронавирус оказался отрицательным, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор, сообщает штаб политика.

«[Бывший] вице-президент Джо Байден и доктор Джилл Байден сегодня прошли ПЦР-тестирование на COVID-19, и COVID-19 не был обнаружен», — цитирует штаб слова О’Коннора.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе со своей супругой Меланией заразился коронавирусом. Американский лидер пообещал самоизолироваться и немедленно начать лечение. Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения. Президент России Владимир Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от Республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее по теме: В Белом доме рассказали о самочувствии Трампа после заражения коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных