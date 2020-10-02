Врач Байдена сообщил о результатах его теста на коронавирус
Тест кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на коронавирус оказался отрицательным, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор, сообщает штаб политика.
«[Бывший] вице-президент Джо Байден и доктор Джилл Байден сегодня прошли ПЦР-тестирование на COVID-19, и COVID-19 не был обнаружен», — цитирует штаб слова О’Коннора.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе со своей супругой Меланией заразился коронавирусом. Американский лидер пообещал самоизолироваться и немедленно начать лечение. Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения. Президент России Владимир Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от Республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.