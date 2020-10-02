Путин направил Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления

2 октября президент США сообщил о своем заражении коронавирусом. Помимо Трампа, коронавирус выявили у его супруги Мелании. Врач американского лидера Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения, сообщил CNN.