Путин направил Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления
Президент России Владимир Путин направил американскому президенту Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», – подчеркнул Путин.
2 октября президент США сообщил о своем заражении коронавирусом. Помимо Трампа, коронавирус выявили у его супруги Мелании. Врач американского лидера Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения, сообщил CNN.