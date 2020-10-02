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Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, у которых ранее подтвердилось заражение коронавирусом, чувствуют себя хорошо, сообщил CNN со ссылкой на врача президента Шона Конли.

«Президент и первая леди в настоящее время чувствуют себя хорошо, и они планируют оставаться дома в Белом доме во время своего выздоровления», — сообщил Конли. Врач ожидает, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.

Ранее президент США сообщил, что коронавирус подтвердился у его советницы Хоуп Хикс. Позже Трамп рассказал, что он и его жена сдали тесты на коронавирус и соблюдают самоизоляцию. Затем Трамп заявил, что тесты оказались положительными.

Случаи заражения новым коронавирусом фиксировались в Белом доме уже несколько раз. Среди заболевших вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер и сотрудник аппарата администрации президента, личный помощник Трампа Роберт О’Брайен.

Ранее по теме: Дональд Трамп заразился коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных