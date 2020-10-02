Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, у которых ранее подтвердилось заражение коронавирусом, чувствуют себя хорошо, сообщил CNN со ссылкой на врача президента Шона Конли.
«Президент и первая леди в настоящее время чувствуют себя хорошо, и они планируют оставаться дома в Белом доме во время своего выздоровления», — сообщил Конли. Врач ожидает, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.
Ранее президент США сообщил, что коронавирус подтвердился у его советницы Хоуп Хикс. Позже Трамп рассказал, что он и его жена сдали тесты на коронавирус и соблюдают самоизоляцию. Затем Трамп заявил, что тесты оказались положительными.
Случаи заражения новым коронавирусом фиксировались в Белом доме уже несколько раз. Среди заболевших вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер и сотрудник аппарата администрации президента, личный помощник Трампа Роберт О’Брайен.