В Белом доме рассказали о самочувствии Трампа после заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп имеет легкие симптомы COVID-19, он продолжит исполнять свои обязанности, заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз, передает Reuters.
«Американский народ может быть уверен, что у нас есть президент, который не только на работе, но и останется на этой должности, и я оптимистично настроен, что он очень быстро выздоровеет», — сказал Медоуз журналистам в Белом доме.
2 октября президент США сообщил о своем заражении коронавирусом. Помимо Трампа, коронавирус выявили у его супруги Мелании. Врач американского лидера Шон Конли заявил, что президент и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения.
Президент России Владимир Путин направил американскому президенту Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от коронавируса, сообщала ранее пресс-служба Кремля.