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В Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов

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В Рязанской области из-за пожаров и взрывов боеприпасов на воененвх складах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил журналистам губернатор региона Николай Любимов. 

«Режим ЧС уже введен, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Любимов добавил, что эвакуация территории проводится в радиусе 25 км. 

Источник агентства сообщил, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 10 человек. 

Ранее в МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва-Волгоград («Каспий»). В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие как специалисты МЧС, так и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника.

По предварительной версии Минобороны, пожар на складе произошел после того, как огонь перекинулся на него с горящей неподалеку травы из-за сильного ветра.

Ранее по теме: В Рязани рассказали о состоянии пострадавших из-за пожара на военном складе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных