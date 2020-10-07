В Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов
В Рязанской области из-за пожаров и взрывов боеприпасов на воененвх складах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил журналистам губернатор региона Николай Любимов.
«Режим ЧС уже введен, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем», — сказал он (цитата по ТАСС).
Любимов добавил, что эвакуация территории проводится в радиусе 25 км.
Источник агентства сообщил, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 10 человек.
Ранее в МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва-Волгоград («Каспий»). В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие как специалисты МЧС, так и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника.
По предварительной версии Минобороны, пожар на складе произошел после того, как огонь перекинулся на него с горящей неподалеку травы из-за сильного ветра.