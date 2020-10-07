В Рязани рассказали о состоянии пострадавших из-за пожара на военном складе
В результате пожара на военном складе в Рязанской области в больницу доставлены два человека, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщает правительство региона.
«По информации на 18.00, в Скопинскую районную больницу доставлены двое пострадавших (мужчина и женщина) в результате происшествия в военной части. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области эвакуировано 10 поселков, а также перекрыта трасса Москва-Волгоград («Каспий»). В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие как специалисты МЧС, так и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника. Готовы к использованию пожарные вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 военных и спасателей.
По предварительной версии Минобороны, пожар на складе произошел после того, как огонь перекинулся на него с горящей неподалеку травы из-за сильного ветра.