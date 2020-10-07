МЧС сообщило об эвакуации более 2300 человек из-за пожаров и взрывов под Рязанью

Ранее в МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области эвакуировано 10 поселков, а также перекрыта трасса Москва-Волгоград («Каспий»). В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие как специалисты МЧС, так и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника. Готовы к использованию пожарные вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 военных и спасателей. Два человека пострадали в результате взрывов на базе хранения снарядов в Рязанской области,