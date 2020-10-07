МЧС сообщило об эвакуации более 2300 человек из-за пожаров и взрывов под Рязанью
Более 2300 человек были эвакуированы из-за пожаров и взрывов на военных складах под Рязанью, сообщает МЧС. Люди были эвакуированы из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км. В настоящее время на месте пожара работает от РСЧС более 430 человек личного состава и 57 единиц техники, 1 пожарный поезд.
Эвакуированных доставили в пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц в Рязанской области. МВД также перекрыло движение по автомобильной дороге Р-22 «Каспий», отметили в МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области эвакуировано 10 поселков, а также перекрыта трасса Москва-Волгоград («Каспий»). В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие как специалисты МЧС, так и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника. Готовы к использованию пожарные вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 военных и спасателей. Два человека пострадали в результате взрывов на базе хранения снарядов в Рязанской области,
На место инцидента вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, а также замминистра обороны Дмитрий Булгаков, возглавивший ведомственную комиссию. По предварительной версии военного ведомства, пожар на складе произошел после того, как огонь перекинулся на него с горящей неподалеку травы из-за сильного ветра.