Появились первые пострадавшие из-за взрывов боеприпасов под Рязанью
Два человека пострадали в результате взрывов на базе хранения снарядов в Рязанской области, сообщил «РИА Новости» заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
«В Скопинский межрегиональный медицинский центр поступили два пациента. Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести», — сказал Кузьминов. Он добавил, что у мужчины диагностировано сотрясение головного мозга.
Ранее в МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе рязанской области эвакуировано 10 поселков, а также перекрыта трасса Москва-Волгоград («Каспий»). В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие как специалисты МЧС, так и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника. Готовы к использованию пожарные вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 военных и спасателей.
На место инцидента вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, а также замминистра обороны Дмитрий Булгаков, возглавивший ведомственную комиссию. По предварительной версии военного ведомства, пожар на складе произошел после того, как огонь перекинулся на него с горящей неподалеку травы из-за сильного ветра.