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Появились первые пострадавшие из-за взрывов боеприпасов под Рязанью

Ведомости

Два человека пострадали в результате взрывов на базе хранения снарядов в Рязанской области, сообщил «РИА Новости» заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«В Скопинский межрегиональный медицинский центр поступили два пациента. Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести», — сказал Кузьминов. Он добавил, что у мужчины диагностировано сотрясение головного мозга.

Ранее в МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе рязанской области эвакуировано 10 поселков, а также перекрыта трасса Москва-Волгоград («Каспий»). В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие как специалисты МЧС, так и Минобороны, в частности, пожарный поезд и специальная техника. Готовы к использованию пожарные вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 военных и спасателей.

На место инцидента вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, а также замминистра обороны Дмитрий Булгаков, возглавивший ведомственную комиссию. По предварительной версии военного ведомства, пожар на складе произошел после того, как огонь перекинулся на него с горящей неподалеку травы из-за сильного ветра.

Ранее по теме: Под Рязанью из-за взрывов эвакуировали 10 деревень и перекрыли трассу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных