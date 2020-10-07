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Под Рязанью из-за взрывов эвакуировали 10 деревень и перекрыли трассу

Пожар на складе начался из-за горения травы недалеко от склада
Илья Лакстыгал
Андрей Гордеев / Ведомости

Из-за взрывов снарядов на военном складе Западного военного округа (ЗВО) у поселка Желтухино в Скопинском районе Рязанской области эвакуировали 10 деревень, сообщает пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

«Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — говорится в сообщении. К ликвидации привлечены 40 человек и 14 единиц техники из состава сил МЧС, в район чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд, приведен в готовность пожарный самолет Ил-76.

Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЗВО, от округа в тушении пожара задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 70 военнослужащих. «В готовности к вылету в район возгорания находится 3 вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5», — говорится в сообщении.

На место инцидента вылетела комиссия во главе с заместителем командующего округом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию, пожар со склада под поселком Желтухино уже перекинулся на соседнее село Кузьминка-2, которое было эвакуировано первым. По данным агентства, также перекрыта федеральная трасса «Каспий», а источники сообщили агентству о повреждениях боеприпасами десятков домов. Свидетели сообщают о взрывах снарядов каждые 10 секунд.

О пожаре и взрывах на базе хранения снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области стало известно днем 7 октября. Как сообщили в Минобороны, предварительной причиной пожара стало горение травы поблизости. «Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», —  сообщили в ведомстве. Военные заверили, что пострадавших в результате инцидента нет, личный состав и военнослужащие со склада эвакуированы.

По словам источника в Минобороны, на территории этой воинской части по-прежнему продолжало хранится большое количество боеприпасов с истекшим сроком годности.

Ранее по теме: На военном складе под Рязанью взорвались боеприпасы из-за пожара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных